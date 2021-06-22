Российские надводные корабли получат морские двигатели пятого поколения

Ростех будет использовать результаты создания проекта двигателя мощностью 25 МВт с малоэмиссионной камерой сгорания морского исполнения и коррозионностойкие сплавы, рассказал заместитель гендиректора, генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин ТАСС.
Ростех будет использовать результаты создания проекта двигателя мощностью 25 МВт с малоэмиссионной камерой сгорания морского исполнения и коррозионностойкие сплавы, рассказал заместитель гендиректора, генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин ТАСС.
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