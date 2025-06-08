Буцкая: ГД просят вновь сделать обязательными отметки о браке и детях в паспорте

Россияне просят снова сделать обязательными отметки о браке и детях в паспорте. С таким просьбами граждане обращаются в Госдуму, сообщила первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
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