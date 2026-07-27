Анастасия Захарова победила во втором круге турнира WTA 250

Анастасия Захарова из России одержала победу в первом круге турнира WTA 250 в Мемфисе, США. Русская теннисистка обыграла чешку Линду Фрухвиртову со счетом 7:6, 6:1 за 1 час 55 минут, и готовится ко второму раунду 27 июля 2026 года.