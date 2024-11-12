Выдачи дальневосточной ипотеки возросли на 30%

СХ

Сергей Храмов

Ипотека должна выдаваться в несколько этапов. Пример 1 этап это на дом, забор на территории, 2 этап машины и оборудование и инструмент для сельского хозяйства, 3 этап породистфые животные, скот и птица, 4 этап механизмы для переработки животного сырья в товарную продукцию. РВСН