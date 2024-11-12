РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Выдачи дальневосточной ипотеки возросли на 30%

Выдачи дальневосточной ипотеки возросли на 30%

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков Объем выдач дальневосточной ипотеки за 10 месяцев текущего года составил 190 миллиардов рублей, следует из данных банка "Дом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СХ
Сергей Храмов
Ипотека должна выдаваться в несколько этапов. Пример 1 этап это на дом, забор на территории, 2 этап машины и оборудование и инструмент для сельского хозяйства, 3 этап породистфые животные, скот и птица, 4 этап механизмы для переработки животного сырья в товарную продукцию. РВСН
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх