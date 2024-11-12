ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков Объем выдач дальневосточной ипотеки за 10 месяцев текущего года составил 190 миллиардов рублей, следует из данных банка "Дом.
Выдачи дальневосточной ипотеки возросли на 30%
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Ипотека должна выдаваться в несколько этапов. Пример 1 этап это на дом, забор на территории, 2 этап машины и оборудование и инструмент для сельского хозяйства, 3 этап породистфые животные, скот и птица, 4 этап механизмы для переработки животного сырья в товарную продукцию. РВСН
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