В Красноярске подростка заподозрили в ложном минировании своей школы

Красноярского школьника заподозрили в организации ложного минирования своей школы. Как сообщила 5 октября пресс-служба МВД края в своем телеграм-канале, в одну из школ Красноярска на протяжении трех дней звонил неизвестный, который заявлял, что в школе якобы находится «опасный предмет».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии