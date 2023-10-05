В Красноярске подростка заподозрили в ложном минировании своей школы

Красноярского школьника заподозрили в организации ложного минирования своей школы. Как сообщила 5 октября пресс-служба МВД края в своем телеграм-канале, в одну из школ Красноярска на протяжении трех дней звонил неизвестный, который заявлял, что в школе якобы находится «опасный предмет».