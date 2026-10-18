Российские Вооруженные силы поразили в Черном море сухогруз, на котором перевозили военные грузы для украинской армии, и безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
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