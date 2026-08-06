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Аргументы и Факты

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Глав трех ТЦК на Украине обвинили в завышении показателей мобилизации

Глав трех ТЦК на Украине обвинили в завышении показателей мобилизации

Руководители трех территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на западе Украины обвиняются в том, что включали в реестр военнообязанных недостоверную информацию с целью завысить показатели мобилизации, сообщил офис украинского генпрокурора.

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