Глав трех ТЦК на Украине обвинили в завышении показателей мобилизации

Руководители трех территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на западе Украины обвиняются в том, что включали в реестр военнообязанных недостоверную информацию с целью завысить показатели мобилизации, сообщил офис украинского генпрокурора.
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