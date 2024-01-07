В Архангельской области создали 21 модельную библиотеку

В Архангельской области продолжается работа по созданию модельных библиотек. Это одно из ключевых направлений реализации национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии