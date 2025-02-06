Полезный совет для владельцев квартир и дач: вводится запрет на продажу, как его можно использовать для своей выгоды Ольга БезродняяЗапрет на продажу своего имущества через портал Госуслуг помогает обеспечить сохранность своей собственности от незаслуженных действий.