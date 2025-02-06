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Полезный совет для владельцев квартир и дач: вводится запрет на продажу, как его можно использовать для своей выгоды

Полезный совет для владельцев квартир и дач: вводится запрет на продажу, как его можно использовать для своей выгоды

Полезный совет для владельцев квартир и дач: вводится запрет на продажу, как его можно использовать для своей выгоды Ольга БезродняяЗапрет на продажу своего имущества через портал Госуслуг помогает обеспечить сохранность своей собственности от незаслуженных действий.

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