Ирина Метлицкая умерла 5 июня 1997 года, в 35 лет. Быстротекущую лейкемию врачи обнаружили у нее еще в 1994-м, но в театре об этом не знали: коллеги замечали, как актриса худеет, и принимали это за результат диеты.
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