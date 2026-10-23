Ирина Метлицкая умерла 5 июня 1997 года, в 35 лет. Быстротекущую лейкемию врачи обнаружили у нее еще в 1994-м, но в театре об этом не знали: коллеги замечали, как актриса худеет, и принимали это за результат диеты.