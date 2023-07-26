Военное обозрение

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Члены японского правительства: Япония не применяет американский стандарт презумпции запрета на экспорт полупроводников и оборудования в Китай

Члены японского правительства: Япония не применяет американский стандарт презумпции запрета на экспорт полупроводников и оборудования в Китай

Введение Японией экспортного контроля в отношении инструментов для производства микросхем в соответствии с политикой США, ограничивающей возможности Китая производить передовые полупроводники, беспокоит некоторых официальных лиц в Токио.

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