Кто получит январские зарплаты в декабре

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. Депутат Государственной думы и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, кто из россиян получит январские зарплаты, премии и другие выплаты в декабре.
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