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Оземпик: можно ли похудеть с помощью таблетки

Оземпик: можно ли похудеть с помощью таблетки

﻿﻿Все кончено! Журнал Science назвал открытие препарата против ожирения семаглутида «прорывом 2023 года».

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