Два дрона в одну высотку "Москва-Сити": Рогозин намекнул на тайную подоплёку ударов

Рогозин назвал два попадания подряд в высотное здание в московском Сити не случайными.Начальник Военно-технического центра специального назначения "Царские волки", экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал атаки дронов ВСУ по Москве.