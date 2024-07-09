В Перми увеличилось количество смертей

Было зарегистрировано 6 691 свидетельство о смерти.Согласно данным регионального комитета ЗАГС, за первые шесть месяцев 2024 года количество смертей среди местных жителей увеличилось на 6 % — с 16 592 до 17 526 человек.
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