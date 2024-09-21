Bloomberg: в «плане победы» Зеленского содержится вхождение Украины в Евросоюз и НАТО

По информации американского информационного агентства Bloomberg, «план победы» Владимира Зеленского, который он хочет представить президенту США Джо Байдену, содержит вопросы о присоединении к ЕС и Североатлантическому альянсу.
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