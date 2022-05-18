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Трасса м7 "Москва - Казань" сегодня. Актуальная информация на апрель-май 2022

Трасса м7 "Москва - Казань" сегодня. Актуальная информация на апрель-май 2022

Проехался и рассказываю. Эх, люблю я дороги!Привет, уважаемая публика!В апреле и начале мая я четыре раза съездил по маршруту "Москва - Казань" по федеральной трассе М-7 и прямо сейчас поделюсь самой свежей информацией о состоянии этой дороги.

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