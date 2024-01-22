Загадочные «мужегоны»: комнатные цветы, которые нельзя держать незамужней девушке Алёна ЮрьеваНекоторые комнатные растения несут в себе не только красоту и дарят свежесть воздуху, но и негативную энергетику, которая, согласно народным поверьям, может помешать найти любовь и создать семью.