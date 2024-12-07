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Культуромания

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В Чувашии спектакли для семейного просмотра будут маркировать дополнительным логотипом

В Чувашии спектакли для семейного просмотра будут маркировать дополнительным логотипом

В 2025 году в Чувашии мероприятия учреждений культуры, рассчитанные на семейный просмотр, будут маркировать логотипом нового регионального проекта «Гриневская карта», сообщает ТАСС со ссылкой на директора Русского драматического театра (город Чебоксары) Дмитрия Капустина.

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