В Чувашии спектакли для семейного просмотра будут маркировать дополнительным логотипом

В 2025 году в Чувашии мероприятия учреждений культуры, рассчитанные на семейный просмотр, будут маркировать логотипом нового регионального проекта «Гриневская карта», сообщает ТАСС со ссылкой на директора Русского драматического театра (город Чебоксары) Дмитрия Капустина.