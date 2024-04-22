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Как сэкономить место в детской комнате

Как сэкономить место в детской комнате

В детской комнате никогда не хватает места. Сами знаете, кровать нужна, шкаф буквально ломится от вещей, а еще надо поставить компьютерный стол (куда ж без компьютера), возможно, телевизор, где-то разместить игрушки… В общем, как все это уместить в маленькой детской? А если еще детей двое или трое… Дизайнеры итальянской фабрики мебели предлагают идеи по экономии пространства в детские комнаты.

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