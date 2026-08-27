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«Артур — родной человек на всю жизнь»: почему распался союз Виктории Романенко и Артура Вахи

«Артур — родной человек на всю жизнь»: почему распался союз Виктории Романенко и Артура Вахи

Актриса театра «Современник» Виктория Романенко, известная зрителям по главным ролям в сериалах «Светлана» и «Тест на беременность», всегда старалась оберегать личную жизнь от лишнего внимания.

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