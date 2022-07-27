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Брайан Скалабрини – о возможном обмене Дюрэнта в «Бостон»: «Единственное, что меня беспокоит – я не знаю, как долго продержится Дюрэнт»

Чемпион НБА в составе «Селтикс» Брайан Скалабрини в эфире SiriusXM NBA Radio поделился своими мыслями о возможном обмене защитника «Бостона» Джейлена Брауна на Кевина Дюрэнта («Бруклин»).

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