Кремль объявил о визите Си Цзиньпина в Москву 7-10 мая

Страна и люди

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по приглашению президента Владимира Путина посетит Россию 7-10 мая с официальным визитом и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.