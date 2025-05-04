Кремль объявил о визите Си Цзиньпина в Москву 7-10 мая

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин по приглашению президента Владимира Путина посетит Россию 7-10 мая с официальным визитом и примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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