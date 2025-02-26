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Царьград

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61% россиян не знают о самозапрете на кредиты: новый закон с 1 марта

61% россиян не знают о самозапрете на кредиты: новый закон с 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу закон о самозапрете на кредиты, пока 61% россиян не знают о новой возможности.

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