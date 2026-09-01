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Умар Нурмагомедов потерял три позиции в рейтинге UFC после поражения от Сонг Ядонга

Умар Нурмагомедов потерял три позиции в рейтинге UFC после поражения от Сонг Ядонга

Российский боец Умар Нурмагомедов переместился на пятое место в обновлённом рейтинге UFC. Вторую позицию теперь занимает американец Шон О'Мэлли, а тройку замыкает Ядонг.

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