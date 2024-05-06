❗️Выбери город своей мечты❗️ 📱По всем вопросам обращайся в пункт отбора: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.
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❗️Выбери город своей мечты❗️ 📱По всем вопросам обращайся в пункт отбора: г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел.