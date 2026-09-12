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Спорт Уик-Энд

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Веденеев объяснил, в чём разница между матчами «Зенита» с «Локо» и ЦСКА

Веденеев объяснил, в чём разница между матчами «Зенита» с «Локо» и ЦСКА

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев высказался после матча 8-го тура Альфа-Банк РПЛ, в котором сине-бело-голубые победили «Локомотив» (2:1).

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