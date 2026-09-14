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Трамп: США обсуждают с Киевом лицензию на устаревшие версии ракет для Patriot

Трамп: США обсуждают с Киевом лицензию на устаревшие версии ракет для Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о предоставлении Украине лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

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