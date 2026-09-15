Глава ЦБ Армении назвал апокалиптическим сценарий повышения Россией цен на газ

Если Россия повысит для Армении цены на газ, то последствия для республики будут катастрофическими. Об этом изданию Tert заявил глава Центрального банка страны Мартин Галстян.
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