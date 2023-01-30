Разыгрывающий «Пэйсерс» Тайриз Халибертон на этой неделе возобновит тренировки. Халибертон пропустил 10 матчей из-за травм локтя и колена, которые получил в результате падения в игре с «Никс» 11 января.
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