Тут-тук, кто в домике живет? В Антарктиде обнаружили таинственную дверь в снегу

Разглядевшие неопознанный объект пользователи называют ее входом в дом снежного человека. дверь в Антарктиде Google Maps Внимательно изучившие поверхность Антарктиды на спутниковых картах Google Maps пользователи разглядели объект, очень напоминающий дверной проем.
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