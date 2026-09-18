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Культуромания

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Национальный балет Кубы покажет «Жизель» на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге

Национальный балет Кубы покажет «Жизель» на Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге

Главным событием культурной программы XII Санкт-Петербургского форума объединенных культур станет показ спектакля «Жизель» Национального балета Кубы.

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