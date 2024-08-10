Россия должна работать над недопущением атак на свою территорию, подобных нападению на Курскую область, заявил в разговоре с «Лентой.
В России назвали способ пресечь новые нападения на страну
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
"он указал на необходимость лишить Вооруженные силы Украины (ВСУ) путей снабжения через Днепр." Надо же! А мужики и не знали. Да об этом кричат уже два года. Но... Бизнес не велит. А в капстране голос капитала решающий. Так что не будем лишать ВСУ путей снабжения.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии