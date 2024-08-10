В России назвали способ пресечь новые нападения на страну

Андрей Павлов

"он указал на необходимость лишить Вооруженные силы Украины (ВСУ) путей снабжения через Днепр." Надо же! А мужики и не знали. Да об этом кричат уже два года. Но... Бизнес не велит. А в капстране голос капитала решающий. Так что не будем лишать ВСУ путей снабжения.