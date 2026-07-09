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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер «Детройта» Лалонд войдет в штаб Сен-Луи в «Монреале» (Sportsnet)

53-летний Дерек Лалонд войдет в тренерский штаб Мартена Сен-Луи в « Монреале ». Об этом сообщает Sportsnet.

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