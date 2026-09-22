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Царьград

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«Лента» может купить «Марию-Ра» за 60 млрд рублей

«Лента» может купить «Марию-Ра» за 60 млрд рублей

Инвестиционные аналитики оценивают возможную покупку «Лентой» сибирской сети «Мария-Ра» в 40–60 млрд рублей, что позволит ритейлеру расширить присутствие за Уралом и сократить отставание от X5 Group и «Магнита».

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