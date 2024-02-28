На какие отметки учился президент В.В. Путин? Предлагаем заглянуть в его аттестат!

Совершенно случайно наткнулись на его аттестат в интернете и решили поделиться этой новостью. Думаем, что многим здесь будет интересно узнать, какие оценки будучи школьником получал сам Владимир Владимирович! В.
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