Строители начали демонтаж покрытия на улице Железнодорожной в Новом Уренгое

В Новом Уренгое строители начали демонтировать дорожное покрытие на улице Железнодорожной. За лето приведут в порядок 2,2 километра магистрали, сообщил в своем telegram-канале глава газовой столицы, который вместе с комиссией проверил ход работ на дорожных стройках.