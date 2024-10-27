Разведчики ВС РФ захватили партию трофейного оружия ВСУ зарубежного производства

Скриншот видео Разведчики гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск "Восток" захватили иностранное оружие, включая партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin производства Соединенных Штатов.
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