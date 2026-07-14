26-30 августта «Волга» яшьләр үзәгендә Татар яшьләре көннәре узачак

26-30 августта «Волга» яшьләр үзәгендә XXXVI Татар яшьләре көннәре узачак. Чараны Татарстан Яшьләр эшләре министрлыгы, «Идел» яшьләр үзәге дәүләт бюджет оешмасы һәм Татар федераль милли-мәдәни автономиясе оештыра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии