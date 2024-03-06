Владимир Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил теплые поздравления первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, выразив признание ее активной гражданской позиции и важного вклада в развитие российской космонавтики.
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