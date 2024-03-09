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ЕС откажется от украинского транзита газа через год

Европейский союз откажется от украинского транзита газа из России с 2025 года. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики.

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