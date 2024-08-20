Кадыров: в Чечне для СВО сформирован резерв из десятков тысяч бойцов

В Чечне для отправки в зону специальной военной операции (СВО) сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава республики Рамзан Кадыров.
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