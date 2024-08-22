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Источник: «Севилья» хотела арендовать Тикнизяна, «Локомотив» отклонил предложение

Источник: «Севилья» хотела арендовать Тикнизяна, «Локомотив» отклонил предложение

«Севилья» планировала арендовать защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Как сообщает Telegram-канал «ИнсайдЯН», испанский клуб хотел осуществить сделку по переходу игрока на правах годичной бесплатной аренды с правом выкупа за €5 млн.

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