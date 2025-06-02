Еще один жилой комплекс в Западном Дегунине готов принять участников реновации

Москвичам из четырех старых домов в районе Западное Дегунино город предложил комфортные квартиры по программе реновации в новом жилом комплексе на Коровинском шоссе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
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