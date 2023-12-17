В мире отмечено беспрецедентное падение уровня знаний по всем странам за последние 10 лет, и если раньше шла деградация из-за гаджетов, то вполне вероятно, что сейчас из-за искусственного интеллекта (artificial intelligence, AI) она только ускорится.
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