«Почувствовали запах Искандеров у своих границ». Захарова заставила страдать британских журналистов

NEWS.ru/Сергей Петров Сегодня 3,7K прочитали Подробнее Автор: Вячеслав Филиппов Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента РФ Владимира Путина о поставках российского оружия в регионы, откуда могут наноситься удары по объектам западных стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии