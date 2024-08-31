Маск пообещал рассказать о преступлениях заблокировавшего X бразильского судьи

Американский предприниматель Илон Маск пообещал опубликовать список преступлений, которые совершил бразильский судья Алешандри ди Мораис, принявший решение приостановить работу социальной сети X в стране.
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