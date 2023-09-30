Спикер палаты представителей США Маккарти предложил прекратить помощь Украине

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выразил уверенность, что американский сенат должен прекратить оказывать помощь Украине, чтобы избежать вынужденной остановки работы правительства, так называемого шатдауна.
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