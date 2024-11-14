Бродячая собака напала на девушку в Омске. Это произошло во дворе дома на Малиновского. После жалоб пострадавшей в соцсетях на ситуацию отреагировала прокуратура.
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Бродячая собака напала на девушку в Омске. Это произошло во дворе дома на Малиновского. После жалоб пострадавшей в соцсетях на ситуацию отреагировала прокуратура.