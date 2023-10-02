Харира: солянка по-маррокански. Густая настолько, что стоит ложка: но готовить очень просто

Марокканский суп Харира кулинары называют «шелковым» из-за его насыщенной, нежной текстуры. Суп всегда получается очень густым и сытным, это один из лучших вариантов осенних и зимних согревающих похлебок.
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